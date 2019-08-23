2019/08/23 | 17:44

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تفقد وفد من الحوزة العلمية المتمثل بالسيد بهاء الموسوي والشيخ عماد الأزيرجاوي عائلة الفتاة المنقبة زينب زيباري مصطفى , وذلك برفقة مدير المدرسة الأستاذ عصام عادل في قضاء كلر محافظة السليمانية .حيث تحدث الوفد عن مكانة وسمو الحجاب في التشريع الإسلامي وأنه صيانة لعفتها وجعلها عزيزة الجانب سامية المكانة وإن القيود التي فرضت عليها …

هناك تفاصيل اخرى بخصوص وفد من الحوزة العلمية يتفقد عائلة الفتاة المنقبة “زينب مصطفى” في السليمانية النعيم نيوز.

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