قوات الأسد تحاصر النقطة التركية جنوب إدلب

2019/08/23 | 17:47

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بيروت – تمكنت قوات النظام السوري الجمعة من محاصرة نقطة المراقبة التركية في بلدة مورك الواقعة جنوب محافظة إدلب، بعد إحرازها المزيد

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