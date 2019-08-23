نائب تدعو حكومة الديوانية للابتعاد عن المحاصصة الحزبية في إدارة المحافظة

2019/08/23 | 17:48

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بغداد اليوم- الديوانية

دعت النائبة عن محافظة الديوانية هدى سجاد، الجمعة، الحكومة المحلية في الديوانية ومجلس المحافظة للاعتماد على الكفاءات في ادارة المناصب الحكومية ودوائر المحافظة، فيما طالبت الكتل السياسية بالابتعاد عن المحاصصة الحزبية وتدوير المناصب.





وذكرت سجاد في بيان تلقته (بغداد اليوم)، "ندعوا الحكومة المحلية ومجلس محافظة الديوانية بالاعتماد على الشخصيات الكفوءة في ادارة المناصب الحكومية وادارة دوائر الحكومة في المحافظة"، موضحة ان "اعتماد مجلس المحافظة على شخصيات غير كفوءة وتدوير المناصب وابعاد الكفاءات من اجل مكاسب خاصة امر سلبي ومرفوض".

وأكدت ان "مجلس النواب سيراقب اداء الحكومة المحلية ومجلس المحافظة وسيقف بالضد من اي اجراء غير قانوني او اي تعمد على ابعاد الكفاءات او اعتماد تدوير المناصب حزبيا".

وتابعت سجاد "أننا ندعو الحكومة المحلية ومجلس المحافظة لاهتمام أولاً بالخدمات المقدمة للمدينة وللمواطن كون المهمة الاولى للحكومات المحلية هي الخدمات قبل ان تكون حكومات ومجالس سياسية".

واختتمت بيانها بدعوة "مجلس المحافظة والحكومة المحلية للتدقيق في اختيار الشخصيات التي تدير المناصب الحكومية قبل اتخاذ اي قرار حتى لا تقع الحكومة المحلية في خرق قانوني ينعكس سلباً على اداء الخدمة التي يجب ان تقدم للمواطن".

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وقال فاضل الفتلاوي، في حديث لـ(بغداد اليوم)، إن

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