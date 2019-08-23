المتحدث باسم وزارة الخارجية يزور المواطنة التي تعرضت للاعتداء في مشهد ويؤكد استمرار الإجراءات القانونية

2019/08/23 | 17:50

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- زار المتحدث باسم وزارة الخارجية أحمد الصحّاف، اليوم الجمعة، المواطنة التي تعرضت للاعتداء في مشهد.

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