اعتقال مبتز الكتروني في الانبار

2019/08/23 | 17:54

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العهد نيوز – الانبار

اعتقلت الاجهزة الامنية في محافظة الانبار، مبتزاً ألكترونياً في المحافظة.

وذكرت مديرية الشؤون الداخلية والأمن في بيان تلقت العهد نيوز نسخة منه، اليوم

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