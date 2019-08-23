محافظ نينوى: صندوق اعمار المناطق المتضررة وافق على ادراج مشاريع اضافية للمحافظة

2019/08/23 | 17:54

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز – نينوى

اعلن محافظ نينوى منصور المرعيد عن موافقة صندوق اعمار المناطق المتضررة على اضافة مشاريع جديدة الى المشاريع الخاصة باعمار مدن المحافظة المتضررة،

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