كارثة بيئية ومكاسب اقتصادية.. هل تُغرق أميركا كوكب الأرض بالنفط؟

2019/08/23 | 17:54

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قد تتمكن الولايات المُتّحدة من “إغراق العالم بالنفط” خلال العقد المقبل، مما يُنبئ بحدوث كارثة لجهود التصدي لتغير المناخ، وسط توقعات بأن

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