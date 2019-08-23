أردوغان لبوتين: الهجمات على إدلب تهديد حقيقي للأمن التركي

2019/08/23 | 17:54

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أفاد مراسل الجزيرة نقلا عن مصادر دبلوماسية في رئاسة الجمهورية التركية بأن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان أجرى اتصالا هاتفيا مع نظيره

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