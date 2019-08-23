2019/08/23 | 17:54

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- نظم أهالي منطقه گصيبه الواقعة شرق الانبار تظاهرات استنكروا فيها الضربات الجوية التي طالت مخازن عتاد الحشد الشعبي ..حيث عاهدو انهم جنباً الئ جنب مع ابنائهم في الحشد الشعبي ضد اَي عدوا يطالهم ..مستذكرين دماء الاشهداء التي طالت من اجلهم ومن اجل تحرير مدنهم

هناك تفاصيل اخرى بخصوص مظاهرات في محافظة الأنبار ضد الضربات الجوية التي طالت مخازن الحشد الشعبي النعيم نيوز.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (مظاهرات في محافظة الأنبار ضد الضربات الجوية التي طالت مخازن الحشد الشعبي) نشر أولاً على موقع (النعيم نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (مظاهرات في محافظة الأنبار ضد الضربات الجوية التي طالت مخازن الحشد الشعبي) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (النعيم نيوز).