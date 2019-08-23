2019/08/23 | 17:58

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تجمع إعلاميو المواطنة يحذر من بعض الجهات السياسية والإعلامية التي تثير الطائفية

حذر تجمع إعلاميو المواطنة بعض الجهات السياسية والاعلامية التي

باتت تدفع وبشكل مبالغ لاثارة النعرات الطائفية.

رئيس التجمع أمير علي الحسون أضاف أنه بات من الواضح للشعب العراقي

الذي أصبح يمتلك الوعي الكبير الطريقة الرخيصة لبعض السياسيين

ووسائل الاعلام الممولة من اعداء العراق الدفع بخطاب يثير النعرات

الطائفية والمناطقية ، وأشار إلى أن هذا يعني ان اعداء العراق الذين

يمولون هؤلاء العملاء ربما يحضرون الى وضع يعيد الى الوراء لاسامح

الله بعد الاستقرار الامني ونبذ الطائفية والحس الوطني الذي يسود

المجتمع العراقي ، وطالب الحسون الادعاء العام وهيئة الاعلام

والاتصالات واللجنة القانونية النيابية تحريك دعاوى قضائية ضدهم

لينالوا الجزاء العادل وايقاف هكذا جرائم تكاد تهيء لوضع متأزم

سيفتك بارواح العراقيين مرة اخرى ، واكد أن على كل الوطنيين من

السياسيين والاعلاميين فضح هؤلاء وعدم استضافتهم بالقنوات الاعلامية

ومحاسبة كل مخالف بالطرق القانونية .

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