2019/08/23 | 17:59

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد /المركز الخبري الوطني NNC اعلنت ادارة محافظة ديالى، الجمعة، عن دفع تعويضات مالية لاكثر من 2700 متضرر بسبب الاعمال الارهابية على مدار عامين.قال مدير اعلام ادارة ديالى ياسر بدر في حديث صحفي ،ان” اللجنة الفرعية للتعويضات في بعقوبة استكملت معاملات اكثر من 2700 متضرر من الاعمال الارهابية على مدارعامين وتم دفع التعويضات المالية […]هناك تفاصيل اخرى بخصوص تعويضات مالية لاكثر من 2700 متضرر بسبب الاعمال الارهابية في ديالى المركز الخبري الوطني.

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