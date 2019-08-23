وفاة شخصين غرقا في نهر بإقليم كوردستان

2019/08/23 | 18:00

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شفق نيوز/ اعلنت مديرية شرطة ادارة منطقة "ڕاپـڕین" في محافظة السليمانية يوم الجمعة عن تسجيلها حالتي وفاة غرقا في نهر الزاب الصغير.

وجاء في بيان مقتضب قالت المديرية انها ستنشر تفاصيله لاحقا ان "ولد وبنت قد غرقا في نهر الزاب الصغير".

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