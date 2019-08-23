قبطانة ألمانية ترفض أرفع جائزة مدنية فرنسية بسبب النفاق

2019/08/23 | 18:00

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

متابعة : سومر نيوز

ذكرت وسائل إعلام ألمانية، اليوم الجمعة، أن قبطانة ألمانية قادت عمليات إنقاذ مئات المهاجرين ف...

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