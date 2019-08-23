استنفار أمني وذعر في مدينة بريطانية بسبب لعبة بلاستيكية

2019/08/23 | 18:01

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/ الغد برس:

شهدت مدينة كينغزبريدج جنوبي بريطانيا، حالة استنفار أمني وذعر بين السكان، بعد إبلاغ بوجود تمساح في بركة مياه، قبل اكتشاف أن الأمر مجرد "مزحة ثقيلة".

وبحسب موقع "سكاي نيوز" الإخباري البريطاني، فقد رصد سكان من مدينة كينغزبريدج التمساح الصغير، بينما كانوا يصطحبون كلابهم في نزهة.

وغردت ليزا بورنيت التي تستقبل مراسلات السكان إلى الشرطة، قائلة "تلقينا تقريرا مثير للاهتمام عن تمساح في مستنقع".

فيما قال متحدث باسم شرطة مقاطعة ديفون وكورنوال إنه "تم إخطار الشرطة في حوالي الساعة التاسعة صباحا بتقارير عن وجود تمساح في بركة في كينغزبريدج".

وبعد حضور الضباط إلى مكان المستنقع، اكتشفوا أن التمساح لم يكن إلا دمية بلاستيكية.

وهذه ليست المرة الأولى التي تتعامل فيها الشرطة مع حيوانات بلاستيكية، ففي تشرين الأول 2014 ، تم استدعاء خبراء الحياة البرية ورجال الشرطة إلى حديقة في بليموث بعد تقارير عن وجود تمساح.

وعندما وصل فريق من حديقة حيوانات دارتمور إلى مكان الحادث، وجدوا أن التمساح المبلغ عنه ما هو إلا لعبة.

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