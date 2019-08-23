ايران تستعد لعقد شراكات اقتصادية مع العراق

2019/08/23 | 18:01

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ الغد برس:

اعلنت غرفة التجارة والصناعة والتعدين والزراعة الايرانية، اليوم الجمعة، انها ستعقد شراكات اقتصادية مع مؤسسات عراقية، تقتصر على تبادل الخبرات.

وذكرت صحيفة "طهران تايمز" في خبر ترجمته "الغد برس"، ان ايران ستقدم "الخبرات الاقتصادية الاستثمارية للجانب العراقي عبر هذه المشاريع المشتركة".

واكد نائب رئيس منظمة الامن والتبادل الايرانية باهدور بيجاني، ان "عشرة ممثلين ايرانيين سيقومون بزيارات مشتركة، لتهيئة الاوضاع الخاصة بالاستثمار، حيث ستقوم المنظمة بتقديم الاستشارة والخبرة الاقتصادية حول البناء الاستثماري الاداري للجانب العراقي".

يشار الى ان المشاريع الحالية، بحسب الصحيفة، لا تحمل اي شراكة مالية، وتقتصر على نقل المعرفة والخبرات، في الوقت الذي اكدت فيه بان "تعاون الطرفين قد لا يقتصر على ذلك فقط في المستقبل بناء على طبيعة النقاشات الحالية بين الطرفين".

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