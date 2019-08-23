2019/08/23 | 18:01

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أقام ملتقى عبق الانتظار في البصرة حفلاً بهيجاً بمناسبة عيد الغدير الأغر , حيث شهد الحفل حضور شبابي مميز ووجهاء ورجال دين .حيث افتتحت فعاليات الحفل تحت عنوان ” الغدير والظهور علاقة تمهيد وإنصار ” بآيات من الذكر الحكيم بصوت القارئ السيد حسن الحسيني, بالإضافة لمحاضرة لسماحة السيد محسن المدرسي , وقصائد الأناشيد بصوت …

هناك تفاصيل اخرى بخصوص ملتقى عبق الانتظار في البصرة يقيم حفلاً بهيجاً بمناسبة عيد الغدير الأغر النعيم نيوز.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (ملتقى عبق الانتظار في البصرة يقيم حفلاً بهيجاً بمناسبة عيد الغدير الأغر) نشر أولاً على موقع (النعيم نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (ملتقى عبق الانتظار في البصرة يقيم حفلاً بهيجاً بمناسبة عيد الغدير الأغر) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (النعيم نيوز).