ظريف لماكرون: طهران هي الضامن الاقوى للملاحة الدولية في المنطقة

2019/08/23 | 18:07

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وصف وزير الخارجية الإيراني، محمد جواد ظريف، مباحثاته مع الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون بـ”الجيدة والبناءة”.وقال ظريف عقب لقائه بماكرون في باريس اليوم الجمعة: “بحثت مع الرئيس الفرنسي تطبيق الاتفاق النووي والخطوات التي ينبغي بذلها، ونحن مع استمرار المباحثات لأجل تطبيق الاتفاق النووي”.وأوضح ظريف أنه بحث مع الرئيس الفرنسي حرية طرق الملاحة الدولية، مؤكدا […]

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