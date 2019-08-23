بيانان للحشد الشعبي بهدف واحد

2019/08/23 | 18:07

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أحمد عبد السادة هلل وصفق ورقص العديد من المدونين الكارهــين للحشد..من منطلق أنهم – حسب زعمهم وادعائهم – قد اكتشفوا تعارضاً وقطيعة بين بيان نائب رئيس هيأة الحشد الشعبي أبو مهدي المهندس وبين بيان رئيس هيأة الحشد الشعبي فالح الفياض، وقد وصل الفرح ببعض هؤلاء المدونين إلى مرحلة تشعر معها بأنهم سيقومون حالاً بتأسيس […]

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