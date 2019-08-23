نائب عن نينوى: 400 ألف نازح سيحرمون من حقهم بالتصويت في الانتخابات المحلية

2019/08/23 | 18:07

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

حذر النائب عن محافظة نينوى، شيروان دوبرداني، من احتمال حرمان مئات الآلاف من النازحين وسكان المخيمات، من المشاركة بانتخابات مجالس المحافظات.

وأوضح دوبرداني في تصريح، أن أكثر من اربعمئة ألف نازح من الموجودين في مخيمات إقليم كردستان وجنوبي الموصل، لن يمكنهم الوصول إلى المراكز الانتخابية في يوم الانتخابات، وهو ما يعني حرمانهم من الادلاء بأصواتهم، لأن المادة السادسة عشرة بقانون الانتخابات، اشترطت عليهم الإدلاء بأصواتهم في مناطقهم الأصلية، مشددا على ضرورة إلغاء القرار الذي وصفه بالمجحف بحق النازحين، والسماح لهم بالمشاركة والتصويت في مناطقهم الحالية، لضمان حق المواطن العراقي في المشاركة بالانتخابات، وترسيخ روح الديمقراطية.

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