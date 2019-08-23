إخماد حريق اندلع بتسعة محال وانقاذ 35 اخرى من النيران وسط كركوك

2019/08/23 | 18:08

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- افاد مصدر امني في محافظة كركوك، الجمعة، بان فرق الدفاع المدني اخمدت حريقا في تسعة محال في وسط المحافظة، مبينا انها انقذت 35 محلا من النيران.

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