بالصور .. رفع الكتل الكونكريتية من مدخل منطقة بغداد الجديدة

2019/08/23 | 18:08

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت مديرية المرور العامة، اليوم الجمعة، رفع الكتل الكونكريتية من مدخل منطقة بغداد الجديدة الموجودة وسط تقاطع السينما البيضاء.وقال الحميد حيدر رشيد مدير السيطرة والمخابرة في المديرية، إنه "تم رفع الصبات الموجودة في وسط تقاطع السينما البيضاء مدخل منطقة بغداد الجديدة بناءا على توجيه مدير المرور العام اللواء زهير الخفاجي وبتفيذ واشراف مباشر من قبل امر القاطع العميد هاشم مهدي مع مجموعة من مفارز القاطع اضافة الى مفارز من امانة بغداد من اجل تهيئة منطقة القطع لمرور المركبات من حيث تسوية الطريق وتنظيفه."

واضاف أن "التقاطع اصبح يعمل بالاتجاهات الاربعة كما كان سابقا فنرجوا من كل الاخوة سواق المركبات الالتزام بتعليمات المرور اثناء مرورهم من التقاطع بشكل عام وبشكل خاص سواق مركبات النقل الجماعي والوقوف داخل الكراج المخصص لهم".

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