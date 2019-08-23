موقع الماني يكشف عن إجراءات الحكومة بحق اللاجئين الذين يزورون بلدهم الاصلي

2019/08/23 | 18:15

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايزيدي 24 _ متابعة بعد أن انتشرت أنباء عن قضاء عدد من اللاجئين السوريين إجازة في بلدهم، حذر المكتب الاتحادي للهجرة واللجوء بألمانيا من أن إجراء كهذا قد يتسبب في سحب الحماية الممنوحة للاجئ.لكن المكتب أكد أن هناك استثناءات لذلك.جدل كبير يدور في ألمانيا حالياً بشأن اللاجئين السوريين الذين يقومون بزيارة بلدهم …

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