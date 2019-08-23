وزارة الإعمار والإسكان: عزل عدد من موظفي الوزارة وإحالتهم إلى القضاء بالتعاون مع هيئة النزاهة

2019/08/23 | 18:17

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أعلن مكتب المفتش العام في وزارة الإعمار والإسكان والبلديات والأشغال العامة، أيمن نعمان، عن عزل عدد من موظفي الوزارة، وإحالتهم إلى القضاء بالتعاون مع هيئة النزاهة.

وقال المكتب في بيان، إنه تم عزل عدد من موظفي بلديات محافظة ديالى من مناصبهم، وإحالتهم إلى القضاء بالتعاون مع هيئة النزاهة، مضيفاً أن اللجان التحقيقية والرقابية أثبتت قيام الموظفين المعزولين بعمليات تزوير لأضابير أراضٍ تابعة لبلديات محافظة ديالى.

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