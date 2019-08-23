2019/08/23 | 18:19
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)-
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (
بعد اعتقاله بسبب الكشف عن ملف فساد.. محامي في بابل: هكذا استغل القضاة سطوتهم!) نشر أولاً على موقع (بغداد اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
بغداد اليوم
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (
بعد اعتقاله بسبب الكشف عن ملف فساد.. محامي في بابل: هكذا استغل القضاة سطوتهم!) نشر أولاً على موقع (بغداد اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان ( بعد اعتقاله بسبب الكشف عن ملف فساد.. محامي في بابل: هكذا استغل القضاة سطوتهم!) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (بغداد اليوم).