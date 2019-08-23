خطبتا صلاة الجمعة في السماوة بإمامة السيد علي الياسري

2019/08/23 | 18:22

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أقيمت خطبة الجمعة في مدينة السماوة في حسينية الزهراء (عليها السلام) بإمامة سماحة السيد علي الياسري (دام توفيقه) بتاريخ 21 ذي الحجة 1440 للهجرة الموافق 23 آب 2019 للميلاد.كانت الخطبة الأولى بعنوان : (دلالات من وحي الغدير … دلالة ثقافة المسؤولية) قال فيها: عندما نقف لإحياء ذكرى عيد الغدير فإننا نقف على ثقافة المسؤولية …

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