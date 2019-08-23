رفد الأسواق المحلية في كربلاء بأكثر من 79 مليون بيضة في النصف الأول من 2019

2019/08/23 | 18:24

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( المستقلة ) / علي النصر الله / … اعلنت مديرية زراعة كربلاء ، اليوم الجمعة ، إن مشاريع بيض المائدة سوقت أكثر من 79 مليون بيضة خلال النصف الأول من عام 2019 لرفد الاسواق المحلية ببيض المائدة .

وقال مدير زراعة كربلاء المهندس رزاق الطائي لــــ ( المستقلة ) تساهم “مشاريع بيض المائدة في محافظة كربلاء في سد حاجة السوق المحلية ، بعد إن تم انشاء ( 8 ) مشاريع عن طريق التربية بالاقفاض تبلغ معدلات انتاجها السنوية أكثر من( 150) مليون بيضة تسوق الى الأسواق المحلية “.

وأضاف الطائي شهد “النصف الأول من العام الجاري تسويق (79) مليون و(286) الف و(20) بيضة ساهمت برفد السوق المحلية من منتج بيض المائدة “.

وأوضح إن “هذه الكمية المنتجة توزعت على مدى ستة اشهر “.

واشار الى إن “كربلاء استطاعت من خلال المبادرة الزراعية من اقامة عدد من مشاريع بيض المائدة ، وفروج اللحم ، عن طريق التربية بنظام الأقفاص واستطاعت ان تحقق نجاحا كبيرا ساهمت بسد جزء كبير من حاجة السوق المحلية من بيض المائدة ولحوم الدواجن “.

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