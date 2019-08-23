القبض على متسللين من داعش غرب الموصل

2019/08/23 | 18:25

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز - الموصل

اعتقلت قوات الجيش ثلاثة متسللين من عناصر عصابات داعش الارهابية شمال غرب الموصل.

وقال مصدر امني لـ"العهد نيوز"، اليوم الجمعة ان "قوات

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