احتراق تسعة محلات وانقاذ 45 في حريق وسط كركوك

2019/08/23 | 18:25

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز– كركوك

تمكنت فرق الدفاع المدني في كركوك من اخماد حريق اندلع في عمارة تجارية لبيع الاحذية بشارع الجمهورية وسط مدينة كركوك.

وقال العميد صالح الجبوري

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