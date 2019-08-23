بالصور.. تظاهرة عشائرية في الأنبار للتنديد بقصف مقرات الحشد الشعبي

2019/08/23 | 18:25

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تظاهر عدد من ابناء العشائر في محافظة الأنبار، الجمعة، 23 آب 2019، للتنديد بحوادث استهداف مقرات الحشد الشعبي في العراق، فيما توعدوا بـ "رد قاس وسريع ع...

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