بابل تشكو نقص “المساحات الخضراء”.. ناشطون: متنفذون يتقاسمونها

2019/08/23 | 18:25

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- خاص ـ الحل العراق على الرغم من وجود أكثر من نصٍ قانوني يمنع تحويل #الأراضي الزراعية والمساحات الخضراء إلى أحياء #سكنية، لكن محافظ #بابل #كرار_العبادي، وبحسب نواب وناشطين يعتزم توزيع […]

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