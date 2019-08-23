وثيقتان: اجراءات “صارمة” للقضاء حول التحرش بالنساء.. تضمنت 6 نقاط

2019/08/23 | 18:26

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كلكامش برس/ بغدادأصدر مجلس القضاء الأعلى، الجمعة، توصياته المتعلقة بظاهرة التحرش في الأماكن العامة وداخل المؤسسات الحكومية للحد منها، فيما قام بإرسالها إلى رئاسة الوزراء؛ لغرض الاطلاع عليها.

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