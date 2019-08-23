2019/08/23 | 18:29

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

‏بالصور- "النسر الخطاف" وهو أضخم أنواع العقبان وأقوى الطيور الجارحة في العالم كله

الجمعة

23

أب

2019 :

06:17 pm

39

‏ "النسر الخطاف" وهو أضخم أنواع العقبان وأقوى الطيور الجارحة في

العالم كله.- لا يستطيع أي طير هزيمته.- يعيش في الغابات المنخفضة.- يتواجد في أمريكا الوسطى والجنوبية.- مخالبه أكبر من كف رجل بالغ.- قبضة مخلبه أقوى من عضة الكلب الألماني بـ 3 أضعاف.

اترك تعليقك

ملاحظة: لطفا التعليق يخضع لمراجعة الادارة قبل النشر.





ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (‏بالصور- النسر الخطاف وهو أضخم أنواع العقبان وأقوى الطيور الجارحة في العالم كله) نشر أولاً على موقع (قناة آفاق) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (‏بالصور- النسر الخطاف وهو أضخم أنواع العقبان وأقوى الطيور الجارحة في العالم كله) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة آفاق).