2019/08/23 | 18:29

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت وزارة التجارة ، اليوم الجمعة، اعتماد المنتج الوطني في تعاقداتها للمفردات الغذائية للعام الحالي وتقليص الاستيردات من المناشئ الأجنبية اعتماداً على المتوفر في المنتج الوطني.وذكرت الوزارة في بيان لها , أن “لجنة التعاقدات المركزية اعتمدت المناشئ الوطنية في عمليات الشراء خاصة مواد السكر وزيت الطعام فضلاً عن اعتماد الحنطة المحلية بشكل كامل بعد النجاح …

هناك تفاصيل اخرى بخصوص “قرار غير مسبوق” لوزارة التجارة بشأن مفردات البطاقة التموينية النعيم نيوز.

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