بالتفاصيل والاسماء .. عراقيون يغتصبون لاجئة سورية قاصر

2019/08/23 | 18:32

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

متابعة : سومر نيوز

بعد خلاف مع صديقة من نفس بلدها، سيطرت فكرة الانتقام على بال لاجئة سورية فهيأت كل الظرو...

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