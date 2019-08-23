بالصور.. عشائر ذي قار تلخص واقعها المرير مع الكهرباء بعشرة مطالب

2019/08/23 | 19:20

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ الغد برس:

لخصت عشائر محافظة ذي قار، اليوم الجمعة، معاناتها المريرة مع الطاقة الكهربائية، بعشرة مطالب وجهتها للوزارة لتحسين واقع تجهيز مناطقهم بالتيار الكهربائي.

وقالت عشائر أقضية: سوق الشيوخ، والفهود، والجبايش، ونواحي: العكيكة، والطار، والفضلية، والمنار، وكرمة بني سعيد، مؤتمر عشائري عقدته في ديوان الشيخ أبو الهيل، وحضره مراسل "الغد برس"، ان لديها عشرة مطالب لتحسين واقع الطاقة الكهربائية.

وبينت ان المطالب تتمثل بـ"توفير مكثفات محطات الكهرباء، وتقديم جدول زمني لادخال محطات قيد الانشاء للعمل قبل صيف عام 2020، ونصب محطات جديدة لعدة نواحي واقضية، اضافة الى محطات متنقلة للمناطق الاشد تأثرا بغياب الطاقة، وانشاء محطة رئيسية، ومنح مدراء فروع شبكات الانتاج والتوزيع صلاحيات اضافية".

يشار الى ان عشائر المحافظة، كانت قد هددت في وقت سابق، بقطع الطرق الرئيسية المارة بذي قار، ما لم يتم العمل بجدية على تحسين واقع التيار الكهربائي المتدهور.

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