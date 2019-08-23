رزيج والغنام يبحثان الوضع الامني وملاحقة فلول داعش في الانبار

2019/08/23 | 19:20

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ الغد برس:

توجه قائد شرطة محافظة الانبار رزيج كسار، اليوم الجمعة، الى مقر قيادة عمليات المحافظة، للتباحث مع قائد العمليات الجديد اللواء الركن ناصر الغنام، حول الاوضاع الامنية في المحافظة.

واوضح بيان لقيادة شرطة الانبار تلقت "الغد برس"، نسخة منه، ان القيادتين بحثتا الاوضاع الامنية في المحافظة، ومواجهة فلول تنظيم داعش الارهابي في صحراء الانبار، وتفويت الفرصة على "منتهزي الفرصة لخلق فجوة بين القوات الامنية".

كما وقدم رزيج التهنة للغنام، بمناسبة تسلمه مسؤوليات قيادة العمليات خلفا للواء الركن محمود الفلاحي.

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