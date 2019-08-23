مقتل ضابط ومنتسب واصابة آخر بمواجهة مع عصابة للمخدرات في البصرة

2019/08/23 | 19:20

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أفاد مصدر أمني، الجمعة، بمقتل ضابط ومنتسب وإصابة آخر بمواجهة مع عصابة للمخدرات في محافظة البصرة.

وقال المصدر في حديث لـ السومرية نيوز، إن "قوة من مكتب مكافحة مخدرات أبو الخصيب اشتبكت اليوم، مع عصابة تتاجر بالمخدرات".وأضاف أن "المواجهة أسفرت عن مقتل ضابط برتبة نقيب ومنتسب وإصابة مفوض".

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