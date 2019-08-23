إيران تدعو لتشكيل تحالف عسكري مع دول الخليج

2019/08/23 | 19:21

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/ دولي

دعا قائد القوة البحرية في الحرس الثوري الإيراني،

العميد علي رضا تنغسيري، اليوم الجمعة، إلى تشكيل تحالف بين بلاده والدول الخليجية

العربية السبع، بهدف ”توفير الأمن في المنطقة“.

تأتي تصريحات المسؤول الإيراني بينما تقود الولايات المتحدة

الأمريكية مساعي لتشكيل تحالف عسكري يهدف إلى حماية الملاحة البحرية من المضايقات

التي تقوم بها القوات الإيرانية ضد السفن الأجنبية.

وقال العميد تنغسيري في حديث للوكالة الرسمية الإيرانية،

إن ”الجمهورية الإسلامية تدعو لتشكيل تحالف بين إيران والدول الخليجية العربية

السبع لتوفير الأمن في المياه الخليجية ومضيق هرمز وبحر عُمان“، معتبرًا أنه ”ليس

بوسع القوات الأجنبية ضمان أمن المنطقة“، في إشارة إلى التحالف الدولي المزمع.

وفيما لم يوضح ما إذا كان هذا مقترحًا رسميًا تقدمت به

بلاده من عدمه، قال المسؤول الإيراني: ”يجب على إيران والدول السبع الخليجية تشكيل

تحالف 7+1، لتأمين الخليج ومضيق هرمز وبحر عمان“، مشددًا على أن ”الأمن يجب أن

يكون في المنطقة بيد قوات تلك الدول“.

وفي جزء آخر من الحديث، أشار قائد سلاح مشاة البحرية إلى

وجود قوات أجنبية في المنطقة، قائلًا ”إن القوات العابرة للحدود في الخليج ومضيق

هرمز وبحر عمان تتم مراقبتها باستمرار، وأن أنظمة سيطرتنا في الحركة لحظة بلحظة،

ويتم الإشراف على القوات“.

لكنه عاد ليتحدث بنبرة تهديد قائلًا: ”قواتنا مستعدة

تمامًا للتعامل مع أي عدو ومواجهة التهديدات“، مؤكدًا أننا مستعدون لمواجهة أي

تهديد محتمل، وأنه ”طبقًا لأوامر المرشد الأعلى علي خامنئي، نحن دائمًا على

استعداد لأن نكون مستعدين للغاية ولزيادة قدراتنا القتالية“.

وتأتي الدعوة الإيرانية للدول الخليجية لتشكيل تحالف

عسكري، في ظل مساع تقودها الولايات المتحدة الأمريكية لتشكيل تحالف عسكري يهدف إلى

حماية الملاحة البحرية من المضايقات التي تقوم بها القوات الإيرانية ضد السفن

الأجنبية.

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