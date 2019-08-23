مصر تمدد حبس نجل القيادي الفلسطيني نبيل شعث بتهمة الانضمام إلى

2019/08/23 | 19:21

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وقالت النيابة إن رامي "شعث متهم في القضية المعروفة إعلاميا بـ "خلية الأمل"، والانضمام لجماعة أنشئت خلافا لأحكام القانون بتنفيذ مخطط التنظيم الدولي لجماعة الإخوان المسلمين، بالتنسيق مع حلفائهم لارتكاب أعمال عنف وتخريب واستهداف رجال الشرطة والقوات المسلحة، معتمدين على الدعم المالي من الإخوان.انتهى.ص.هـ.ح.

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