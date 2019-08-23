غرفة التجارة والصناعة الإيرانية ستعقد شراكات اقتصادية مع مؤسسات عراقية

2019/08/23 | 19:21

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

اعلنت غرفة التجارة والصناعة والتعدين والزراعة الإيرانية، انها ستعقد شراكات اقتصادية مع مؤسسات عراقية، تقتصر على تبادل الخبرات.

وذكرت صحيفة طهران تايمز، أن إيران ستقدم الخبرات الاقتصادية الاستثمارية للجانب العراقي عبر هذه المشاريع المشتركة.

واكد نائب رئيس منظمة الأمن والتبادل الإيرانية باهدور بيجاني، ان عشرة ممثلين إيرانيين سيقومون بزيارات مشتركة، لتهيئة الاوضاع الخاصة بالاستثمار، إذ ستقوم المنظمة بتقديم الاستشارة والخبرة الاقتصادية حول البناء الاستثماري الإداري للجانب العراقي.

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