الهند تعلن مقتل جندي باشتباكات حدودية في كشمير‎

2019/08/23 | 19:21

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

بغداد اليوم- متابعة

قُتل جندي هندي بنيران القوات الباكستانية على الحدود الكشميرية، بحسب ما أعلن الجيش، يوم الجمعة، فيما يستمر فرض الإجراءات الأمنية المشددة في المنطقة التي يسكنها سبعة ملايين شخص لليوم التاسع عشر على التوالي.

وكثيرًا ما تتراشق الدولتان النوويتان بقذائف الهاون على الحدود المعروفة بخط المراقبة في المنطقة المتنازع عليها في الهيمالايا، والتي تطالب كل منهما بالسيادة عليها.

وتأتي المناوشات الأخيرة في وقت وصلت العلاقات بينهما إلى أدنى مستوى بعد أن ألغت الهند الحكم الذاتي للمنطقة التي تسيطر عليها من كشمير، ما أثار احتجاجات السكان المحليين وغضب باكستان.

وكان الجندي الهندي يشرف على نقطة مراقبة في منطقة راجوري الجبلية، الجمعة، عندما تعرض ”لنيران“ من الجانب الآخر من الحدود، وفق وسائل إعلام محلية.



وهذه رابع وفاة يعلن عنها الجانب الهندي منذ قرار إلغاء الحكم الذاتي الخاص للمنطقة في 5 آب/اغسطس.

بغداد اليوم- متابعة

كشف مسؤولون أمريكيون، الجمعة (23 آب 2019)، عن اصابة 27 مواطنا امريكيا إثر خروج قطار ركاب عن القضبان في كاليفورنيا.

ونقلت رويترز عن المسؤولين، الذين قالوا لها إن قطار ركاب خفيفاً خرج عن القضبان في سكرامنتو، بولاية كاليفورنيا

بغداد اليوم- متابعة

اكد قائد القوة البحرية لحرس الثورة الاسلامية ، الادميرال علي رضا تنكسيري، الجمعة (23 آب 2019)، رصد القوات الاجنبية القادمة من خارج المنطقة بصورة دائمة، معلنا الاستعداد الكامل للتصدي لأي تهديدات محتملة.

وقال تنكسيري في تصريح

بغداد اليوم- متابعة

يرى الروائي ألكسندر هيمون، الذي شارك في كتابة فيلم (ماتريكس) أن تنامي الانقسامات الاجتماعية في الولايات المتحدة يمكن أن يتسبب في تقسيمها.

ويقول هيمون، إن الوضع في أميركا في الوقت الحالي يذكره ببلده الأصلي البوسنة، الذي انقسم

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