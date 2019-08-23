2019/08/23 | 19:23

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- استدعى وزير الخارجية محمد علي الحكيم، اليوم الجمعة، القائم بالاعمال في سفارة الولايات المتحدة الامريكية لدى بغداد براين مكفيترز، لعدم تواجد السفير الامريكي في العراق.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (وزير الخارجية يستدعي القائم بالأعمال في سفارة الولايات المتحدة الأمريكية لدى بغداد) نشر أولاً على موقع (وكالة الانباء العراقية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (وزير الخارجية يستدعي القائم بالأعمال في سفارة الولايات المتحدة الأمريكية لدى بغداد) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة الانباء العراقية).