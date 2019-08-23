2019/08/23 | 19:23

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلن وزيرالنقل المهندس عبدالله لعيبي، اليوم الجمعة، عودة 162 حافلة تنقل حجاج بيت الله إلى أرض الوطن براً.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (وزير النقل: عودة 162 حافلة تنقل حجاجاً عراقيين إلى أرض الوطن ) نشر أولاً على موقع (وكالة الانباء العراقية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (وزير النقل: عودة 162 حافلة تنقل حجاجاً عراقيين إلى أرض الوطن ) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة الانباء العراقية).