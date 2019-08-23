مقتل 6 ارهابيين بعملية استباقية في نينوى

2019/08/23 | 19:26

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز – نينوى

أعلنت وزارة الدفاع، مقتل 6 إرهابيين بعملية استباقية في سلسلة جبال عطشانة في محافظة نينوى.

وقال إعلام الوزارة في بيان، تلقت العهد نيوز

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