2019/08/23 | 19:27

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد /المركز الخبري الوطني NNC كشف تصنيف جديد أعده موقع “غلوبال فاير باور” العسكري، بشأن عدد الطائرات الحربية التي تملكها الدول، أن مصر تحتل المرتبة الأولى في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا متفوقة على تركيا وإسرائيل.وحلت القوات الجوية المصرية، بحسب التصنيف، في المرتبة التاسعة عالميا بامتلاكها 1092 طائرة حربية متنوعة، متفوقة بذلك على تركيا، التي […]هناك تفاصيل اخرى بخصوص دولة عربية تتفوق على تركيا وإسرائيل في “القوة الجوية” المركز الخبري الوطني.

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