“بالصورة” منطقة الحسينية تغرق في مياه المجاري ..والأهالي يستغيثون

2019/08/23 | 19:28

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تداولت مواقع التواصل الإجتماعي، مقطع فيديو يظهر غرق إحدى أحياء منطقة الحسينية الواقعة شمالي بغداد بمياه المجاري الآسنة .وناشد عدد من الأهالي , الحكومة المحلية والجهات المعنية للتخلص من هذه المياه الضارة والتي تسبب العديد من الأمراض .

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