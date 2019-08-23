الدفاع المدني يخمد حريق لتسع محال في كركوك ..وينقذ العشرات من النيران

2019/08/23 | 19:40

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أفاد مصدر أمني في محافظة كركوك، اليوم الجمعة، أن فرق الدفاع المدني أخمدت حريق المحال التسعة في وسط المحافظة، مبيناً أنها أنقذت 35 محلاً من النيران.وقال المصدر في حديث له ، إن ” فرق الدفاع المدني في كركوك تمكنت اليوم من إخماد حريق إندلع داخل تسعة محال لبيع الأحذية ، وإنقاذ ٣٥ محلاً من …

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