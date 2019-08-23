مقترح تركي لتنظيم منتدى مشترك مع لبنان والعراق والاردن لبحث ملف اللاجئين السوريين

2019/08/23 | 19:43

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قدم وزير الخارجية التركي، مولود تشاووش أوغلو مبادرة لتنظيم منتدى بمشاركة بلاده ولبنان والعراق والأردن، كممثلين عن المجتمع الدولي لحل ملف اللاجئين السوريين.واشار اوغلو في مؤتمر صحفي عقده مع نظيره اللبناني، جبران باسيل، عقب لقاء بينهما اليوم الجمعة، إلى قلق السوريين من العودة إلى بلادهم.وقال اوغلو : “على المجتمع الدولي إيلاء اهتمام أكبر […]

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