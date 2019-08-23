مقتل واصابة اربعة منتسبين بينهم ضابط بعملية لاعتقال تاجر مخدرات في البصرة

2019/08/23 | 19:44

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- افاد مصدر امني في البصرة ،الجمعة، بمقتل ضابط ومنتسب، واصابة أثنين آخرين من عناصر الاجهزة الامنية خلال تنفيذ واجب لاعتقال احد تجار المخدرات.

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