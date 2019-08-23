الحشد يفجر 75 اسطوانة غاز مفخخة و20 صاروخا يزن الواحد منها 500 كغم في ديالى (صور)

2019/08/23 | 19:45

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تمكنت مفرزة من خبراء مديرية مكافحة المتفجرات في الحشد الشعبي، الجمعة، من تفجير 75 اسطوانة غاز مفخخة و20 صاروخا محلي الصنع تحت السيطرة في محافظة ديالى.وقال موفدنا، إن مفرزة من خبراء مديرية مكافحة المتفجرات في الحشد الشعبي تمكنت، اليوم، من تفجير (75) اسطوانة غاز مفخخة بمواد متفجرة مع (20) صاروخا محلي الصنع يزن كل ...

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